Об этом пишут Воздушные силы.

Что известно о пусках "Калибров"?

О пусках "Калибров" в сторону Украины писали мониторинговые телеграм-каналы еще поздно вечером 1 июня. Уже после полуночи 2 июня Воздушные силы подтвердили эту информацию.

Внимание! Отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Каспийского моря!

– отметили военные.

Воздушные силы отметили, что ориентировочное время входа в воздушное пространство Украины – около двух часов ночи.

"Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – отметили военные.

По данным мониторов, предварительно, речь может идти о пуске 16 ракет типа "Калибр".

Стоит отметить, что Россия также подняла в воздух самолет Ту-160. Борт взлетел с аэродрома "Украинка" в Амурской области и может нести на себе крылатые ракеты.

Напомним, Владимир Зеленский 1 июня выдал предупреждение о массированной атаке по Украине в ближайшее время. Президент призвал украинцев обращать внимание на тревоги и находиться после ее объявления в укрытиях.