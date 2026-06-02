Про це пишуть Повітряні сили.

Що відомо про пуски "Калібрів"?

Про пуски "Калібрів" у бік України писали моніторингові телеграм-канали ще пізно ввечері 1 червня. Уже після опівночі 2 червня Повітряні сили підтвердили цю інформацію.

Увага! Відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Каспійського моря!

– зазначили військові.

Повітряні сили наголосили, що орієнтовний час входу у повітряний простір України – біля другої години ночі.

"Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – наголосили військові.

За даними моніторів, попередньо, може йтися про пуск 16 ракет типу "Калібр".

Варто зазначити, що Росія також підняла у повітря літак Ту-160. Борт злетів з аеродрому "Українка" в Амурській області та може нести на собі крилаті ракети.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 1 червня видав попередження щодо масованої атаки по Україні найближчим часом. Президент закликав українців звертати увагу на тривоги та перебувати після її оголошення в укриттях.