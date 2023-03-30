Путин не оценил стараний Орбана: Россия зачислила Венгрию к "недружественным" странам

Россия зачислила Венгрию к списку так называемых "недружественных" стран. В Москве возмущены, что Будапешт присоединился к антироссийским санкциям, введенным против кремлевского режима за войну против Украины.

Об этом пропагандистам сообщил посол России в Венгрии Евгений Станиславов, пишет 24 Канал. По словам посла, можно сделать вывод, что в Москве не оценили попытки Будапешта затягивать процесс введения санкций против России.

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Венгрия поддержала все санкции против России

Станиславов сказал, что, несмотря на попытки Венгрии отстаивать собственные интересы, часто противоречащие политике Евросоюза, "факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго выполнять".

Именно поэтому, как говорит посол, Москва зачислила Венгрию к категории недружественных России стран, "в адрес которых могут применяться наши ответные меры".

В то же время, Станиславов отметил, что Россия "держит каналы диалога открытыми для сохранения накопленного за прошлые годы багажа положительных наработок".

В то же время "Европейская правда" информирует, что Венгрия попала в список недружественных стран еще в марте прошлого года вместе со всеми странами ЕС, G7 и Украиной.

В ОП отреагировали на решение России

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в соцсетях отреагировал на то, что Россия зачислила Венгрию к "недружественным" странам.

Он отметил, что этот так называемый список – это знак качества. По словам Подоляка, чем ближе победа Украины, тем больше в России будет "недружественных" стран.

Попасть в список "недружественных в Россию стран" – это знак качества. Это недружество к коррупции, к пыткам и мародерству, к бесконтрольной агрессии и убийствам невинных людей. Чем ближе Украина будет становиться победой, тем больше в России будет появляться откровенно "недружественных" стран,

– написал Подоляк.

Какая позиция у Венгрии относительно войны России против Украины