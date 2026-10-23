Горит частный сектор, есть погибший: Россия в очередной раз за день нанесла удар по Днепру

23 октября российские военные в очередной раз за день нанесли удар по Днепру. В городе вспыхнул пожар.

Об очередном вражеском обстреле сообщили в Днепропетровской ОВА.

Какие последствия атаки?

По словам главы ОВА Александра Ганжи, в результате атаки в частном секторе произошло возгорание. Сперва он писал, что пострадали два человека. К тому же, еще один человек может находиться под завалами разрушенного частного дома.

В общей сложности повреждены по меньшей мере пять частных домов.

Последствия обстрела Днепра 23 октября / Днепропетровская ОВА

Воздушная тревога в Днепровском районе была объявлена ​​с 15.20 до 16.01. В тот период времени воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе реактивных беспилотников для областного центра. Вражеские цели летели в направлении города с юга и юго-востока.

Отметим, что регион постоянно находится под ударами оккупантов. Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Россия атаковала критическую инфраструктуру Днепра и пригорода, где под обстрелом оказались гражданские склады.

В 17:17 спасатели извлекли тело погибшего человека из-под завалов разрушенного дома в Днепре. Число раненых из-за российской атаки на пригород возросло до 5. Все раненые находятся в больнице. 26-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии.

В этот же день, 23 октября, агрессор нанес удары по Харькову. В частности, россияне атаковали Основанский район города реактивными беспилотниками. В результате удара две женщины подверглись острой реакции на стресс. Также зафиксированы повреждения четырех автомобилей и фасада здания гражданского предприятия.