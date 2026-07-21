Россия вновь нанесла удар по спасателям во время ликвидации последствий атаки в Сумах

Российские войска нанесли серию ударов по Сумах, атаковав жилые кварталы, торговый центр и гражданскую инфраструктуру. Во время ликвидации последствий обстрелов оккупанты вновь нанесли удар по спасателям, работавшим на месте пожара.

Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно об атаке?

Российские оккупанты нанесли несколько последовательных ударов по Сумам, используя реактивные беспилотники. Одной из целей стал девятиэтажный жилой дом, в который попал вражеский БПЛА. В результате удара на первом этаже здания возник пожар.

На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС. Спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, ранения получили шесть человек, среди которых четверо детей.

Еще одним объектом атаки стал торговый центр, где в результате попадания возник масштабный пожар. Во время работы экстренных служб российские военные применили тактику повторных ударов, пытаясь поразить спасателей, ликвидировавших последствия атаки.

Враг атаковал спасателей во время тушения пожара / Фото ГСЧС

В результате этого был полностью уничтожен служебный автомобиль ГСЧС. Еще одно транспортное средство спасателей получило повреждения.

Кроме того, российские войска провели атаку на придомовую территорию. В результате обстрела загорелись два легковых автомобиля, которые спасатели впоследствии потушили.

Оккупанты провели атаку на Сумы реактивными беспилотниками: смотрите видео

Несмотря на постоянную угрозу новых ударов и чрезвычайно сложную ситуацию с безопасностью, сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия российской атаки, спасать людей и оказывать необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, масштабный пожар произошел именно в торговом центре "Эпицентр". В компании подтвердили, что здание подверглось обстрелу, однако, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет. По данным местных журналистов, в результате пожара частично обрушилась часть здания, где располагался строительный отдел. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что масштабы разрушений торгового центра значительны.