Россия вновь устроила террор с помощью ракет и дронов: как отработала ПВО

В ночь на 12 июля враг совершил атаку на Украину ракетами и беспилотниками. Большинство российских целей было сбито ПВО.

Но, к сожалению, есть и попадания. Об этом сообщили Воздушные силы.

Как отработала ПВО?

С 18:00 11 июля россияне направили на Украину 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 4 противорадиолокационные ракеты Х-31 с южного направления.

Также летели 115 ударных БПЛА типа Shahed (в частности, реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Дронная атака осуществлялась со следующих направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово в России, а также из оккупированных Донецка и Гвардейска.

Атаку России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:30, ПВО сбила/подавила 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 95 вражеских БПЛА на Севере, Юге, в Центре и на Востоке страны.

Зафиксировано попадание 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 19 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение сбитых (обломки) в 12 точках.

Кроме того, противорадиолокационные ракеты Х-31 не достигли целей, информация уточняется.

Напомним, что в результате атаки россиян на один из промышленных объектов Полтавской области возник пожар. Обошлось без пострадавших.

Также Россия нанесла удар ракетой "Шахед" по предприятию в Кривом Роге. Погибли 2 человека.

Зафиксированы прилеты дронов в Харькове и Днепре. Там вспыхнули пожары, есть раненые.