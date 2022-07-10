россия продолжает перевозить по морю краденое в Украине зерно: новые фотодоказательства

россия перевозит по морю краденое украинское зерно. Его заметили в проливе Босфор в Турции.

Соответствующие данные обнародовал турецкий споттер. Фото разместили 9 июля.

Заметьте российское судно с краденым украинским зерном вышло из порта Турции: реакция МИД

россия вывозит украденное в Украину зерно

россия систематически похищала промышленные объемы зерна с оккупированной территории Украины: российский корабль SV Konstantin прошел через Босфор в направлении Эгейского моря, перевозя незаконно присвоенное зерно из оккупированного Севастополя в Измир,

– говорится в сообщении.

В проливе Босфор поместили судно россии с краденым в Украине зерном / Фото Yoruk Isık

Кратко о похищении россией нашего зерна

россия не впервые вывозит украинское зерно под своим флагом и продает другим странам. Но для Украины наши порты заблокированы из-за оккупантов.

"Схемы" утверждают, что Россия системно вывозит зерно из Украины в Турцию. К примеру, только в мае 2022 года враги могли вывезти с временно оккупированных территорий Украины более 180 тысяч тонн зерна. Оно, по предварительным оценкам, могло обойтись более чем в два миллиарда гривен.

Госпожа посол по особым поручениям при МИД Украины Ольга Трофимцева заявила, что Украина теряет ориентировочно 170 миллионов долларов недополученной валютной выручки из-за блокирования работы морских портов.

Буквально 3 июля Турция задержала судно с ворованным россиянами зерном. И уже 7 июля страна отпустила его.

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