После 3-летнего перерыва Россия устроит шествие "Бессмертного полка" в сердце США
- Россияне планируют провести шествие "Бессмертный полк" в Вашингтоне 3 мая.
- Мероприятие будет сопровождаться песнями и "небольшим концертом" у мемориала Второй мировой войны.
К 9 мая Россия традиционно устраивает пропагандистское шествие "Бессмертный полк" не только в собственных городах, но и за рубежом. Эта акция не проходила в США с момента полномасштабного вторжения. Впрочем, после возвращения Трампа к власти, в Кремле надеются возродить в Вашингтоне "старую традицию".
Так, россияне готовятся 3 мая провести первое за последние годы шествие "Бессмертный полк" в центре американской столицы, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".
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Что за действо россияне устраивают в Вашингтоне
Ожидается, что мероприятие должно начаться в 15:30 по местному времени в Лафайет-сквере, расположенном рядом с комплексом Белого дома. Участники отправятся по Пенсильвания Авеню к мемориалу Второй мировой войны в центре Вашингтона.
Организаторы в буклете, украшенном "георгиевской лентой" – символом агрессии России против Украины, уверяют, что шествие будет сопровождаться песнями.
Справка: Во время подобных акций в России участники шествия носили портреты так называемых "героев СВО".
Возле самого памятника планируется "небольшой концерт".
Организаторы сообщили, что на проведение акции получили разрешение от муниципальных властей.
К слову, к 80-летию со "дня победы" в России временно вернут прежние названия городам Санкт-Петербург (Ленинград) и Волгоград (Сталинград).