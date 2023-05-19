Россия хвастается "уничтожением" 70 HIMARS в Украине, хотя их только 20: ложь врага в цифрах

Российские минобороны в ежедневных сводках информируют о якобы успешном "уничтожении" западной техники в Украине. Однако данные минобороны о "уничтоженной" технике значительно выше количества вооружения, которое реально имеет Украина.

После того как Украина получила от США системы залпового огня M142 HIMARS, российское министерство обороны в каждой своей сводке упоминает об "уничтожении" пусковых установок. Если верить данным Россия, то выходит, что оккупанты "уничтожили" более 70 пусковых установок РСЗО, хотя Украине их передали около 20.

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Россия нашла в Украине около 50 "лишних" HIMARS

По версии пропаганды, российские войска уничтожили почти все американские САУ Paladin. В январе 2023 США отправили Украине первую партию БМП Bradley – 60 единиц. Известно, что эти БМП нужны Украине именно для контрнаступления, которое Киев еще не начинал.

Но уже в апреле российское минобороны рассказало "мифически-героическую историю" о том, как их капитан "в составе штурмового отряда отразил атаку, "уничтожил" четыре машины американского производства Bradley и подбил вражеский танк".



Сколько западной техники Россия якобы "уничтожила" в Украине / Инфографика "Слово и дело"

В феврале минобороны России сообщило о "уничтожении" норвежского зенитного комплекса NASAMS, которое Украина получила только осенью. Также после атаки 16 мая на Киев россияне заявили, что "уничтожили" ЗРК Patriot, что тоже оказалось ложью.

В Воздушных Силах ВСУ отметили, что одним "Кинжалом" невозможно было уничтожить ЗРК Patriot. Тем более, что наши силы ПВО сбили все "Кинжалы" и намекнули, что ЗРК Patriot успешно работал во время атаки 18 мая. В конце концов, ложь России опровергли в Пентагоне, заявив, что, починили ЗРК Patriot.

В мае стало известно, что Великобритания решила поставить Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Хотя в ВСУ еще не подтверждали, что ракеты уже в Украине, но россияне заявляют, что "перехватили восемь ракет".

Также Россия завралась по поводу "уничтоженных" самолетов в Украине. Летом 2022 года BBC News Украина акцентировала, что в целом, по подсчетам оборонного ведомства России, с начала войны российские войска якобы "уничтожили" уже 187 украинских самолетов.

При этом аналитический центр Global Firepower сообщал, что на 2021 год Вооруженные Силы Украины всего имели 172 самолета.