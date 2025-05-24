Часть плана, – Болтон объяснил, что стоит за нереалистичными требованиями Кремля на переговорах

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая Россия выдвинула нереалистичные требования к Украине. Москва, в частности, требовала, чтобы Киев отвел войска из четырех своих областей, которые даже не полностью оккупированы россиянами.

Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон рассказал 24 Каналу, какую цель преследует Владимир Путин, когда ставит Украине условия, которые та никогда не согласится выполнять. Также на переговорах в Стамбуле российская делегация угрожала Украине захватить еще две области – Харьковскую и Сумскую.

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Рассматривает в более широком контексте

Болтон отметил, что россияне осознают, что их ультиматум не сработает. Самое большее, что могут достичь россияне в краткосрочной перспективе по прекращению огня, – это заморозка конфликта вдоль текущей линии фронта. Силы останутся на местах, и это станет линией прекращения огня.

Поэтому выдвижение чрезмерных требований по четырем регионам Украины, это с одной стороны является жестом для внутренней российской аудитории. А с другой – потенциальный предмет торга, чтобы получить что-то вместо этого,

– объяснил он.

Также, по его мнению, Путин заинтересован в перераспределении сил НАТО на флангах России – возможно, в странах Балтии или в государствах Восточной Европы, которые входят в состав Альянса.

Не считаю, что он должен это получить и сомневаюсь, что получит,

– подчеркнул Джон Болтон.

Однако, по его словам, в восприятии главы Кремля перераспределение сил НАТО имеет значение, потому что влияет на оборонительную позицию России.

Путин рассматривает все это в более широком контексте с точки зрения Москвы – как часть плана по созданию Российской империи,

– отметил бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности.

Сегодня, как подчеркнул он, в США звучат заявления о наращивании российских сил у границ с Финляндией.

Напомним, что после переговоров в Стамбуле и выдвижения там требований Кремля о том, что Украина должна якобы вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, Владимир Зеленский заявил, что не принимает никаких ультиматумов.

По его словам, Украина не будет выводить войска с оккупированных территорий. Он отметил, что главный конституционный долг президента и военных – защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Поэтому, как подчеркнул президент, "никто не будет сдавать свою землю, свои территории, людей и дома".