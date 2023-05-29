Станет знаком уважения: сенатор США высмеял Россию из-за объявления в розыск после визита в Украину

В России объявили в розыск Линдси Грэма. Причиной этого решения стал визит американского сенатора от Республиканской партии в Украину. И на это он уже успел в иронической манере отреагировать.

Об ордере на арест Грэма министерство внутренних дел России сообщило в понедельник 29 мая. Политик не растерялся и высмеял страну-агрессора за ее решение.

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Ордер для Грэма станет Знаком Почета

Я буду носить ордер на арест, изданный коррумпированным и безнравственным правительством Путина, как Знак Почета,

– подчеркнул Грэм.

Грэм дал комментарий Reuters. В нем он отметил, что "как всегда, российская пропагандистская машина упорно работает".

Он также добавил, что его очень радует реакция Кремля. Ведь визит республиканца в Киев и его "приверженность Украине вызвали гнев путинского режима". На фоне этого он подчеркнул, что будет поддерживать наше государство до тех пор, пока "каждого российского солдата выгонят с территории Украины".

Не забыл он об ордере на арест Путина. Грэм иронически пригласил россиян пожаловаться в Международный уголовный суд, чтобы "увидеться в Гааге".

Пропагандистская машина в действии

Собственно, журналисты отметили, что россияне обвиняют Грэма в заявлении, которое он не делал. В Кремле, как всегда, что-то вырвали из контекста и составили вместе две реплики республиканца. Одна из них – об успешной помощи со стороны США, а другая – безумных потерях России.

Отметим, во время визита в Украину Грэм назвал помощь нашему государству "хорошо потраченными деньгами". Он также вспомнил, как американцы сражались за свободу.

"Было время в Америке, когда и мы боролись до последнего человека – мы готовы были умереть за свободу", – подчеркнул он.

На эти слова президент Украины Владимир Зеленский отреагировал фразой, что американцы теперь свободны. И что украинцы тоже будут. Слова главы государства дополнил республиканец, констатировав, что "русские люди умирают".

Собственно, за последнее вместе с успешной военной помощью схватились россияне. Главный алкоголик Кремля не был бы собой, если бы не бросился оскорблять Грэмма. Дмитрий Медведев назвал его "старым дураком".

Республиканец и ему ответил. Он отметил, что если Медведев стремится, чтобы россияне больше не умирали, нужно отвести войска.

Остановите вторжение. Остановите военные преступления. Правда в том, что вам и (президенту Владимиру – 24 Канал) Путину наплевать на русских солдат,

– подчеркнул Грэм.

К слову, лаял еще что-то Дмитрий Песков. Он скулил о том, что "трудно представить больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов".