Про видання ордера на арешт Грема міністерство внутрішніх справ Росії повідомило у понеділок 29 травня. Політик не розгубився та висміяв країну-агресорку за її рішення.

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Ордер для Грема стане Знаком Пошани

Я носитиму ордер на арешт, виданий корумпованим і аморальним урядом Путіна, як Знак Пошани,

– наголосив Грем.

Грем дав коментар Reuters. У ньому він зазначив, що "як завжди, російська пропагандистська машина наполегливо працює".

Він також додав, що його дуже тішить реакція Кремля. Адже візит республіканця до Києва та його "відданість Україні викликали гнів путінського режиму". На фоні цього він підкреслив, що підтримуватиме нашу державу доти, поки "кожного російського солдата виженуть з території України".

Не забув він про ордер на арешт Путіна. Грем іронічно запросив росіян поскаржитися до Міжнародного кримінального суду, щоб "побачитися у Гаазі".

Пропагандистська машина в дії

Власне, журналісти наголосили на тому, що росіяни звинувачують Грема у заяві, яку він не робив. У Кремлі, як завжди, щось вирвали з контексту та склали докупи дві репліки республіканця. Одна з них – про успішну допомогу з боку США, а інша – шалені втрати Росії.

Зазначимо, під час візиту до України Грем назвав допомогу нашій державі "добре витраченими грішми". Він також пригадав, як американці боролися за свободу.

"Були часи в Америці, коли і ми боролись до останньої людини – ми готові були померти за свободу", – наголосив він.

На ці слова президент України Володимир Зеленський відреагував фразою, що американці тепер вільні. І що українці теж будуть. Слова глави держави доповнив республіканець, констатувавши, що "росіяни вмирають".

Власне, за останнє вкупі з успішною військовою допомогою схопилися росіяни. Головний алкоголік Кремля не був би собою, якби не кинувся ображати Грема. Дмітрій Медведєв назвав його "старим дурнем".

Республіканець і йому відповів. Він зауважив, що якщо Медведєв прагне, щоб росіяни більше не вмирали, то потрібно відвести війська.

Зупиніть вторгнення. Зупиніть воєнні злочини. Правда в тому, що вам і (президенту Владіміру – 24 Канал) Путіну начхати на російських солдатів,

– підкреслив Грем.

До слова, гавкав ще щось Дмітрій Пєсков. Він щось скавулів про те, що "важко уявити більшу ганьбу для країни, ніж мати таких сенаторів".