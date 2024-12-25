Россия выпустила 12 ракет по Харькову, – Терехов о последствиях атаки

Утром Россия атаковала Харьков баллистическими ракетами. В городе прогремела серия взрывов.

Враг совершил массированную атаку на Украину. Первым под ударами противника оказался Харьков. Около 06:00 оккупанты начали бить по городу баллистикой, запущенной из Белгородской области, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение мэра Игоря Терехова.

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Десятками ракет Россия попала по Харькову

По словам мэра, захватчики выпустили по Харькову 12 ракет. Все они были нацелены по котельным, по ТЭЦ, по объектам электроэнергетики.

В результате обстрела Укрэнерго введены специальные графики отключения света. Вскоре графики аварийных отключений должны появиться на сайте облэнерго.

В результате удара по объектам теплоэнергетики – значительная часть Харькова без отопления. В настоящее время пострадали 4 человека. Также утром Харьков атаковали несколько "Шахедов", в результате чего повреждения получили несколько частных домов.

Последствия прилета "Шахеда" в Основянском районе / Фото Суспильное

К слову, как рассказал президент Зеленский, всего на Рождество Россия выпустила по Украине более 70 ракет и сотни дронов.