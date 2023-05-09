Россия выпустила по Украине 25 ракет: сколько уничтожили вражеских целей 9 мая
Источник:Воздушные силы ВСУ
9 мая российские оккупанты выпустили по Украине крылатые ракеты. Однако наши силы ПВО отработали на отлично.
Как оказалось, враг выпустил 25 ракет. Нашим защитникам удалось уничтожить 23 вражеские цели.
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Что известно о последней атаке Украины
Около 22:00 8 мая из носителей в Черном море враг выпустил 8 крылатых ракет "Калибр", направившихся на восточные регионы страны. Все восемь – уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток".
Ближе к 4:00 утра 9 мая оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия). В результате силами ПВО было уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну – в зоне ответственности воздушного командования "Юг".
Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.
Отмечается, что всего за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них успешно уничтожены.
Россия цинично обстреливает Украину
- Вечером 8 мая на Днепропетровщину враг направил 8 ракет, все их сбили наши силы ПВО. Обломки упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина – она в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир.
- 9 мая во время атаки на Киев в Голосеевском районе столицы обломок сбитой ракеты упал на частный двор. Горящий обломок потушили. Пострадавших и повреждений нет. Специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция работают на месте.
- По данным КГВА, в воздушном пространстве Киева обнаружили и уничтожили около 15 российских ракет, попаданий нет.
- В Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части. Информация о пострадавших не поступала. Данные предварительные, поэтому уточняются.
- Утром 9 мая воронку от вражеских обстрелов обнаружили в Киевской области в одном из районов региона. Диаметр попадания около 8 метров, глубина более 2,5. Потерпевшие и повреждения отсутствуют. Правоохранители Киевщины обеспечивают охрану места происшествия, проводят осмотр.