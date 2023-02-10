Россия выпустила по Украине 71 ракету: сколько сбила ПВО

Российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по территории Украины. Это уже 14-й обстрел с осени 2022 года.

На этот раз, с вечера 9 февраля до 12 часов 10 февраля, враги выпустили более 50 крылатых ракет. Воздушные силы ВСУ рассказали, как удалось отработать в этот раз.

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Что известно о последствиях массированной атаки по Украине

Уничтожена 61 из 71 вражеских ракет,

– рассказали в Воздушных силах ВСУ.

По их данным, по состоянию на 11:30 10 февраля россияне выпустили 71 крылатую ракету Х-101, Х-555 и "Калибр", включая ночные пуски.

По данным наших военных с воздуха россияне атаковали:

8 стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпустившими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска;

с кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

Россияне выпустили по Украине 71 ракету

Украинские силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожили с начала суток 10 февраля:

61 крылатую ракету врага;

5 дронов-камикадзе Shahed-136/131, о которых уже писали ранее.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что 71 ракету российские оккупанты выпустили, начиная с 21:50 9 февраля и до 12 часов 10 февраля. По его словам, враги за это время также выпустили по Украине:

до 35 ракет комплекса С-300;

7 ударных беспилотников типа Shahed.

Украинский генерал уточнил, что:

авиационные и ракетные атаки были с самолетов стратегической авиации ТУ-95 из акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря;

удары ракетами комплекса С-300 – из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в Токмаке.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что россияне никак не могут смириться с неудачами, поэтому продолжают попытки уничтожить украинскую энергосистему и лишить украинцев света, тепла, воды.

Враг бросает все силы, чтобы нанести как можно больше вреда энергетике. Есть повреждения высоковольтной инфраструктуры и генерации в Западных, Центральных и Восточных областях, из-за чего могут наблюдаться перебои с электроснабжением,

– заявил Шмыгаль.

Но уверил, что наши энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрелов, ведь украинцев не сломать и не запугать.

Коротко о ракетной атаке россиян 10 февраля

После начала всеукраинской воздушной тревоги утром, 10 февраля, Россия начала атаковать Украину. Взрывы и работу ПВО слышали в Полтавской, Киевской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях. Также россияне атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне попали в объекты тепловой и гидрогенерации, высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Во многих регионах начали действовать экстренные отключения света.

В Укрэнерго объяснили, что россияне атаковали 4 теплоэлектростанции. К сожалению, пострадали два энергетика.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Официальный Кишинев подтвердил пролет вражеских ракет, а Бухарест говорит, что ракеты летели в 35 километрах от границы.

Воздушное командование "Восток" заявило, что они сбили 12 ракет, из них 9 – над Днепропетровской областью. Воздушное командование "Запад" сказало об уничтожении 12 ракет на Западе Украины.