Россия выпустила по Украине почти 80 БпЛА: сколько целей удалось сбить
- Россия выпустила 78 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов в ночь на 4 апреля, из которых силы ПВО сбили 42, а 22 не достигли целей.
- Пуски беспилотников осуществлялись из Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Курска.
Россия выпустила по Украине 78 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов в ночь на 4 апреля. Силы ПВО успешно сбили 42 ударных БпЛА, еще 22 дрона-имитатора – не достигли целей.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
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Сколько "Шахедов" сбили
Россия в ночь на 4 апреля атаковала Украину 78 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Откуда происходили пуски БпЛА:
- Брянск;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск;
- Курск.
К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. 22 вражеских беспилотника-имитатора – локально потеряны (без негативных последствий),
– сообщили в Воздушных силах.
Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил
В результате очередной российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.
Напомним, что россияне нанесли массированный удар дронами по Харькову в ночь на 4 апреля. В результате атаки пострадали 35 человек, еще 4 – погибли.