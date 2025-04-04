Россия выпустила по Украине почти 80 БпЛА: сколько целей удалось сбить

Россия выпустила по Украине 78 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов различных типов в ночь на 4 апреля. Силы ПВО успешно сбили 42 ударных БпЛА, еще 22 дрона-имитатора – не достигли целей.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

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Сколько "Шахедов" сбили

Россия в ночь на 4 апреля атаковала Украину 78 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Откуда происходили пуски БпЛА:

Брянск;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Курск.

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. 22 вражеских беспилотника-имитатора – локально потеряны (без негативных последствий),

– сообщили в Воздушных силах.

Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил

В результате очередной российской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.

Напомним, что россияне нанесли массированный удар дронами по Харькову в ночь на 4 апреля. В результате атаки пострадали 35 человек, еще 4 – погибли.