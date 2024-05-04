Характерный звук, вспышка, пожар, – очевидцы об очередной страшной атаке "Шахедами" по Харькову

В ночь на 4 мая российские оккупанты выпустили несколько "Шахедов" по Харькову. Произошел большой пожар, который заметили жители нескольких районов города.

Попало в жилые дома, офисное здание, склады, гражданское предприятие, шиномонтаж. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что не обошлось без пострадавших.

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Детали атаки на Харьков

Анна Черненко отметила, что после часа ночи враг выпустил беспилотники по Харькову. Противовоздушная оборона сбила "Шахеды". Однако обломки вызвали пожар в одном из районов. Эксперты уже частично изъяли обломки этих беспилотников из мест падения.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Пострадало четверо. Трое из них – это женщины. У них очень острая реакция на стресс. Также пострадал 13-летний подросток.

Сначала был слышен характерный звук "Шахедов", которые летят. Потом громкий звук. У нас окна затряслись. А дом расположен отсюда в 300 метрах. После этого яркая вспышка, загорелось помещение,

– сказал харьковчанин Игорь.

Мужчина подчеркнул, что спасатели приехали очень быстро. Они не позволили пожару распространиться дальше.

Стоит заметить, что после предыдущего удара по Харькову не прошло даже суток. Тогда россияне ударили управляемыми авиабомбами из авиации.

Последствия атаки на Харьков / Фото Анны Черненко

Россия обстреляла Харьков 4 мая: главное