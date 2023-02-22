Почему Россия не вышла, а приостановила участие в ДСНВ: политолог назвал цель Путина

Диктатор Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, ограничивающем количество ядерных боезарядов. Кремль хочет оценить реакцию мира.

Об этом для 24 Канала рассказал политолог Валентин Гладких. Он отметил, что заявление Путина преследует цель бросить месседж, который, по мнению российских пропагандистов, должны подхватить определенные силы в Европе и США.

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"Путин хочет, чтобы они начали рассказывать весь этот бред, что из-за поддержки Украины весь мир подвергается опасности и может сгореть в пламени ядерной войны. Путин надеется, что ему удастся в медийном плане активизировать общества и заставить влиять на свои правительства с требованием пересмотреть беспрецедентный уровень поддержки Украины, который есть сегодня", – сказал политолог.

Не повлияет на поддержку Украины

По словам Гладких, Россия решила не выйти из ДСНВ, а лишь приостановить участие, потому что ей нужен хотя бы еще один шаг для усиления месседжей.

Однако это очередной блеф, за которым ничего не стоит. У России нет технологического и ресурсного потенциала, чтобы нарастить мощь даже в сфере ядерного сдерживания. Думаю, что им не нужно размениваться, и они могут сразу выйти из соглашения о нераспространении ядерного оружия и технологий. Это покажет, что они окончательно уходят в ва-банк, – рассказал политолог.

Он отметил, что такие действия еще раз подтвердят – путинский режим является сборищем неадекватов, с которыми не о чем говорить. Мир еще раз убедится, что Владимир Зеленский прав, когда говорит о невозможности переговоров с нынешними властями России.

"Мир радикально негативно отреагировал на действия Кремля. Путин достиг не тех результатов, на которые надеялся. Все прекрасно понимают, что Россия в ее нынешнем экономическом состоянии не способна нарастить свой военно-технический потенциал. Действия России не повлияют на готовность и желание поддерживать Украину. Думаю, что скорее наоборот", – добавил Гладких.

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