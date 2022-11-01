Турция постарается вернуть Россию в "зерновое" соглашение, – политолог о мотивах Эрдогана

Турция в "зерновом" соглашении имеет свой интерес и преследует конкретные геополитические цели. Анкара балансирует между позициями как России, так и Украины, пытаясь извлечь для себя как можно больше выгоды.

В то же время, выполнение "зернового" соглашения может реализовываться и без участия Кремля. Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян.

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Турецкая дипломатия

Эксперт отметил, что на сегодняшний день абсолютно понятно, что Турция будет пытаться снова вернуть Россию в "зерновое" соглашение, поскольку для Эрдогана она является "активом".

Турция пытается через посреднические функции получить заработок как на украинском зерне, так и на российском. Турции важно оставить это за собой и Кремль это прекрасно понимает. Поэтому Эрдогану сейчас важно продемонстрировать, что Россия не является ключевым элементом этой системы и без России может происходить экспорт.

– объяснил обозреватель.

По его словам, это будет аргументом в переговорной позиции, чтобы Кремль стал более сговорчивым.

"Понятно, что военной мощи, чтобы сейчас вступить в бои, помешать экспорту и перестреливаться с турецкими кораблями или же обстрелять гражданские суда в России нет. И для нее это будет если не катастрофические, то крайне серьезные последствия", – добавил аналитик.

По его мнению, сейчас Эрдоган с одной стороны заинтересован, чтобы этот экспорт определенное время шел без России, чтобы усилить свои позиции, но с другой – в среднесрочной и долгосрочной перспективах он заинтересован, чтобы Россия вернулась за стол переговоров, что дает ему "больше" бонусов и возможностей".

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"Токсичная" Россия

Саакян указал, что российское зерно, как и любой другой ресурс из России, достаточно "токсично".

Конечно, его покупают и оно экспортируется, но там есть свои политические риски. В то же время, российское зерно находится в определенной специфической нише. По тем позициям, где Россия конкурирует с рядом экспортеров, там российское зерно идет с "минусом", потому что там оно фактически "токсично",

– подчеркнул политолог.

Он отметил, что именно поэтому для Турции в первую очередь важно украинское зерно, которое наоборот – политически имеет свои "бонусы", и здесь Турция на этом не только зарабатывает, но и "делает доброе дело".

"Это актив Турции и на Африку, поскольку есть ряд зависимых государств от постоянного и бесперебойного потока пищи из Украины и России не только из-за физической нехватки пищи, но и из-за стабильности цены на зерновые. Для них есть серьезные риски роста цены, если будет дефицит зерновых", – рассказал эксперт.

По его словам, здесь важны не только сами объемы, но и непрерывность. Поэтому когда Россия вышла из "зернового" соглашения, цены подскочили даже на американской бирже. В то же время в определенных регионах эти цены выросли даже больше, чем в США.

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Вернется ли Кремль к переговорам

Саакян констатировал, что Россия либо вернется к "зерновому" соглашению, либо экспорт будет происходить без России.

Это та формула, которая выстроилась. Экспорт из Украины с перебоями и определенными проблемами возможен, если россияне возвращаются к "зерновому" соглашению, но он все равно состоится и без России. Россия в таком случае получит ряд дополнительных ударов и они уже репутационно теряют в Африке и Азии из-за своих шагов.

– подчеркнул аналитик.

По его мнению, также россияне будут иметь дополнительные санкции от Запада, что легитимирует новое давление. В то же время ужесточится ситуация для Турции в сотрудничестве с Россией.

"Соответственно, Россия сама себе испортит достаточно серьезно в возможностях использования турецкого фактора для обхода санкций. Поэтому Россия этим демаршем взяла и "сама себе отстрелила ногу". Стало возможным, когда Россию можно воспринимать одним из факторов, но не важнейшим и не ключевым фактором безопасности западного Причерноморья", – резюмировал политолог.

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