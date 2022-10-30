Россия вышла из зернового соглашения: что происходит с движением судов 30 октября

Россия объявила о приостановке своего участия в реализации зернового соглашения. После этого более 10 судов ожидают возможности зайти в морской гуманитарный коридор.

Совместный координационный центр (СКЦ) информирует, что 30 октября не достигнута договоренность о движении сухогрузов по морскому гуманитарному коридору. Речь идет о движении судов, которые отбывают и прибывают.

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Накануне по зерновому коридору прошли 9 судов

"СКЦ изучает ситуацию, оценивая последствия для деятельности СКЦ и обсуждая дальнейшие шаги", – говорится в сообщении.

Амир Абдулла, координатор ООН в СКЦ, "довел до сведения турецкой и украинской делегаций центра" сообщение, поступившее от российской делегации о приостановке участия в зерновом соглашении.

В СКЦ сообщили, что сейчас более 10 судов, входящих и выходящих из украинских портов, ожидают возможности зайти в морской гуманитарный коридор.

"29 октября 9 судов (5 отбывающих и 4 прибывающих) благополучно прошли по морскому гуманитарному коридору", – отметили в СКЦ.

Сколько зерна заблокировано в Черном море

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твитере, что Россия приостановила участие в зерновом соглашении "под фальшивым предлогом взрывов в 220 километрах от зернового коридора".

Он сообщил, что Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна на 176 судах, находящихся в море. По словам министра, этого достаточно, чтобы накормить более 7 миллионов человек.

Как отметил Кулеба, Россия спланировала это заранее. При этом глава МИД Украины подчеркнул, что очередь с зерном накопилась в Черном море с сентября, когда Россия начала сознательно медлить с функционированием коридора и стремиться сорвать соглашение".

"Россия давно приняла решение возобновить свои голодные игры и теперь пытается это оправдать", – добавил Кулеба.

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