Россия вышла из зернового соглашения: что происходит с движением судов 30 октября
Источник:"Интерфакс-Украина"
Россия объявила о приостановке своего участия в реализации зернового соглашения. После этого более 10 судов ожидают возможности зайти в морской гуманитарный коридор.
Совместный координационный центр (СКЦ) информирует, что 30 октября не достигнута договоренность о движении сухогрузов по морскому гуманитарному коридору. Речь идет о движении судов, которые отбывают и прибывают.
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Накануне по зерновому коридору прошли 9 судов
"СКЦ изучает ситуацию, оценивая последствия для деятельности СКЦ и обсуждая дальнейшие шаги", – говорится в сообщении.
Амир Абдулла, координатор ООН в СКЦ, "довел до сведения турецкой и украинской делегаций центра" сообщение, поступившее от российской делегации о приостановке участия в зерновом соглашении.
В СКЦ сообщили, что сейчас более 10 судов, входящих и выходящих из украинских портов, ожидают возможности зайти в морской гуманитарный коридор.
"29 октября 9 судов (5 отбывающих и 4 прибывающих) благополучно прошли по морскому гуманитарному коридору", – отметили в СКЦ.
Сколько зерна заблокировано в Черном море
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в твитере, что Россия приостановила участие в зерновом соглашении "под фальшивым предлогом взрывов в 220 километрах от зернового коридора".
Он сообщил, что Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна на 176 судах, находящихся в море. По словам министра, этого достаточно, чтобы накормить более 7 миллионов человек.
Как отметил Кулеба, Россия спланировала это заранее. При этом глава МИД Украины подчеркнул, что очередь с зерном накопилась в Черном море с сентября, когда Россия начала сознательно медлить с функционированием коридора и стремиться сорвать соглашение".
"Россия давно приняла решение возобновить свои голодные игры и теперь пытается это оправдать", – добавил Кулеба.
Россия решила выйти из зернового соглашения после "хлопка" в Севастополе
- В России 29 октября заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении. Причиной якобы стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.
- Впрочем, ВСУ не подтверждают причастности к атаке, после которой возник пожар в районе базирования кораблей черноморского флота России. По данным ОК "Юг", повреждены по меньшей мере 3 судна, среди которых может быть фрегат "Адмирал Макаров", ставший флагманом флота после потопления крейсера "Москва" в апреле 2022 года.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина предупреждала о планах России сорвать Черноморскую зерновую инициативу. По его словам, Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор.
- Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Турция и ООН должны отреагировать на шантаж Кремля. Сообщается, что Кремль снова шантажирует мир голодом.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что решение Кремля было вполне предсказуемым. Президент убежден, что это решение было принято Россией не сегодня, а значительно раньше.
К сведению – Зеленский отреагировал на возмутительное заявление Кремля: смотрите видео