Россия забрала ракетоносители из Крыма: Братчук сказал, какие угрозы остались

Удары Украины по российскому флоту заставляют врага обезопасить свои корабли. Именно поэтому россияне вывели большую часть ракетоносителей из оккупированного Крыма.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал 24 каналу, что несмотря на то, что враг пытается спрятать свой Черноморский флот, обстрелы территории Украины с Крымского полуострова не прекращаются. Напомним, что в ночь на 15 июля россияне снова атаковали Одесскую область баллистикой.

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Модернизируют пусковые установки

Враг нанес удар по Одесской области именно из оккупированного Крыма, использовав баллистическую ракету "Искандер-М".

Россияне модернизируют пусковые установки, из которых могут осуществлять запуски, в частности такой мощной ракеты как "Оникс". Враг, к счастью, давно их не применял, но этих ракет у него много. То, что оккупанты готовят под "Ониксы" установки, тоже нужно принимать во внимание,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Поэтому, по мнению представителя Украинской добровольческой армии "Юг", нельзя говорить, что враг якобы находится в "отчаянии" и "убегает" из оккупированного Крыма. Он выводит свои корабли с полуострова с целью их обезопасить от будущих ударов.

Напомним, что корабли, которые россияне вывели из Крыма и спрятали в порту в Новороссийске, украинские силы достают и там. В частности, российские паблики сообщали, что 3 июля оккупанты отражали в Новороссийске атаку безэкипажных катеров.