Россия вывела в Черное море две трети боеспособных подлодок, – СМИ

22 мая 2022 , 05:59
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Источник:

Крым.Реалии

Две трети работающих подводных лодок Черноморского флота России находятся в Черном море. Две лодки, то есть треть, размещены у причалов в Южной бухте во временно оккупированном Крыму.

Соответствующую информацию сообщил корреспондент проекта "Радио Свобода". В частности, он опубликовал соответствующее фото.

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Россия вывела в Черное море две трети подлодок

Известно, что в составе Черноморского флота России есть 6 подлодок проекта "Варшавянка":

  • Б-261 "Новороссийск";
  • Б-237 "Ростов-на-Дону";
  • Б-262 "Старый Оскол";
  • Б-265 "Краснодар";
  • Б-268 "Великий Новгород";
  • а также Б-271 "Колпино".

Таким образом, в море в настоящее время (говорится о 21 мая – 24 канале) находятся четыре из шести подлодок, что составляет две трети. У причала также стоит украинская подлодка "Запорожье" (дальнейшая на фото). В марте 2014 года во время оккупации Крыма российские войска взяли подлодку штурмом,
– говорится в сообщении.


Южная бухта Севастополя с лодками / Фото "Радио Свобода"

Предварительно известно, что эти подлодки России несут крылатые ракеты типа "Калибр", которыми уже обстреливали Украину . Каждая лодка имеет 4 ракеты.

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Автор: Діана Квасневська