Россия вывела в Черное море две трети боеспособных подлодок, – СМИ

Две трети работающих подводных лодок Черноморского флота России находятся в Черном море. Две лодки, то есть треть, размещены у причалов в Южной бухте во временно оккупированном Крыму.

Соответствующую информацию сообщил корреспондент проекта "Радио Свобода". В частности, он опубликовал соответствующее фото.

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Россия вывела в Черное море две трети подлодок

Известно, что в составе Черноморского флота России есть 6 подлодок проекта "Варшавянка":

Б-261 "Новороссийск";

Б-237 "Ростов-на-Дону";

Б-262 "Старый Оскол";

Б-265 "Краснодар";

Б-268 "Великий Новгород";

а также Б-271 "Колпино".

Таким образом, в море в настоящее время (говорится о 21 мая – 24 канале) находятся четыре из шести подлодок, что составляет две трети. У причала также стоит украинская подлодка "Запорожье" (дальнейшая на фото). В марте 2014 года во время оккупации Крыма российские войска взяли подлодку штурмом,

– говорится в сообщении.



Южная бухта Севастополя с лодками / Фото "Радио Свобода"

Предварительно известно, что эти подлодки России несут крылатые ракеты типа "Калибр", которыми уже обстреливали Украину . Каждая лодка имеет 4 ракеты.

Кратко о водной технике страны-оккупанта в Черном море

20 мая спикер Министерства обороны Александр Мотузяник рассказал, что в Черном море россияне разместили два корабля с крылатыми ракетами . Вражеская техника в акватории Черного и Азовского морей изолирует район ведения боевых действий, проводит разведку и поддерживает свои войска на приморском направлении.

19 мая командование "Юг" объяснило, что в Черном море маневрируют 2 отряда боевых кораблей страны-оккупанта, которые содержат блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Кроме того, на 4 кораблях – в готовности к применению более 30 крылатых ракет. Люди призывали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, а переходить в укрытие, а также проверять информацию и не разрешать оккупанту манипулировать.

Стоит вспомнить, что 13 мая СМИ написали, что все подлодки Черноморского флота России вышли в море . Кстати, из акватории Черного моря Россия обстреливает ракетами мирные украинские города.

12 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил информацию, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров" . Эта техника является одной из новейших в русском флоте.

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