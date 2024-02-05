В Черном и Азовском морях вообще нет вражеских кораблей: в ВМС объяснили, где они и почему

Сейчас в Черном и Азовском морях нет ни одного российского корабля. Речь идет не только о ракетоносителях, а в целом о вражеских судах.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. К примеру, 4 февраля утром в Черном и Азовском морях было по одному вражескому судну, одно из которых – ракетоноситель "Калибров", однако 5 февраля ситуация изменилась, передает 24 Канал.

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Плетенчук предположил, что российские корабли могли выйти из акватории морей к своим пунктам базирования. Он добавил, что к таким действиям оккупанты прибегли потому, что не выяснили все обстоятельства потери ракетного катера "Ивановец".

По состоянию на сейчас враг решает, какую тактику внедрять в акватории Черного моря для того, чтобы и присутствовать там хотя бы в восточной части акватории и в дальнейшем,

– заявил Плетенчук.

Представитель ВМС объяснил, что сейчас в акваториях морей так называемое "затишье", ведь враг решает, как ему быть дальше после потери очередного судна.

Уничтожение ракетного катера "Ивановец": главное