Продолжают маневрировать, – в ОК "Юг" оценили уровень угрозы ракетного удара

Вражеская корабельная группировка в Черном море продолжает маневрировать, изменять места своего базирования и выполнения задач, а также количество и качество состава. Так, на утро 5 мая в акватории расположены 8 кораблей, которые условно усилены одним БДК и одним ракетоносителем.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, за ночь враг уменьшил количество ракетоносителей с двух до одного и он может нести до 8 "Калибров". Потому угроза есть.

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"Все равно в этом случае мы оцениваем уровень угрозы удара высоким. Поскольку 8 высокоточных ракет – 8 пораженных целей может быть. Но если сделать погрешность на точность нашей ПВО, то наверное нет. Но угроза есть угроза", – отметила спикер.

Наталья Гуменюк о ситуации в акватории Черного моря: смотреть видео

Враг маневрирует

Россияне продолжают маневрировать и у них снаряжены ракетоносители. Так, позапрошлой ночью, когда оккупанты совершили массированную атаку на Украину, на дежурстве находились 4 надводных ракетоносителя со снаряжением до 32 ракет, отметила Гуменюк. Она добавила, что враг готов переступить тот свой предел неприкосновенного запаса, чтобы нанести очередной удар.

Кроме того, они прибегают к комбинированной тактике с применением ракет различного базирования. То есть воздушного, подводного и также используют "Шахиды". Продолжают истощать нашу ПВО, для того чтобы на дроны тратились запасы снарядов, которыми мы себя можем защитить и это может означать, что россияне готовятся к чему-то более мощному,

– допустила спикер.

Ядерный шантаж

Россияне продолжают шантажировать Украину и мир ядерными угрозами. Впрочем, у украинских Сил обороны есть определенная информация, которую, конечно, не раскрывают, но уверяют, что все под контролем.

"Мы не одни. Мы сотрудничаем с партнерами и определенные разведданные у нас есть. Мы готовы к тому, что враг может применить разные аспекты своего вооружения. Все тщательно изучается и к каждому моменту шантажа с дальнейшим развитием событий мы готовы. У нас есть резервный план действий. Нет нагнетания – это значит, что мы контролируем ситуацию", – заверила Наталья Гуменюк.

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