Про це в ефірі 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, за ніч ворог зменшив кількість ракетоносіїв з двох до одного і він може нести до 8 "Калібрів". Тому загроза є.

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"Все-одно у цьому випадку ми оцінюємо рівень загрози удару високим. Оскільки 8 високоточних ракет – 8 уражених цілей може бути. Але якщо зробити похибку на влучність нашої ППО, то напевно ні. Але загроза є загроза", – відзначила речниця.

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Ворог маневрує

Росіяни продовжують маневрувати і в них споряджені ракетоносії. Так, позаминулої ночі, коли окупанти здійснили масовану атаку на Україну, на чергуванні перебували 4 надводні ракетоносії зі спорядженням до 32 ракет, відзначила Гуменюк. Вона додала, що ворог готовий переступити ту свою червону межу недоторканного запасу, аби завдати чергового удару.

Крім того вони вдаються до комбінованої тактики із застосуванням ракет різного базування. Тобто повітряного, підводного і також використовують "Шахіди". Продовжують виснажувати нашу ППО, для тобто, щоб на дрони витрачалися запаси снарядів, якими ми себе можемо захистити і це може означати, що готуються до чогось більш потужного,

– припустила спікерка.

Ядерний шантаж

Росіяни продовжують шантажувати Україну та світ ядерними погрозами. Утім, українські Сили оборони мають певну інформацію, яку, звісно, не розкривають, але запевняють, що все під контролем.

"Ми не одні. Ми співпрацюємо з партнерами і певні розвіддані у нас є. Ми готові до того, що ворог може застосувати різні аспекти свого озброєння. Все ретельно вивчається і до кожного моменту шантажу з подальшим розвитком подій ми готові. Ми маємо резервний план дій. Нема нагнітання – це означає, що ми контролюємо ситуацію", – запевнила Наталія Гуменюк.

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