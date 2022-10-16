Поднимает все, что летает: Россия сняла с хранения старые МиГ-29
Источник:MilitaryAviationInUa
Россия каждый день теряет на войне против Украины огромное количество техники. Поэтому государство-агрессор уже даже решило направить на фронт советские истребители МиГ-29.
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Эту авиацию вывезли с аэродрома в городе Миллерово. Там МиГ-29 были на хранении.
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Похоже, в скором времени в сводках по потерям России можно будет увидеть МиГ-29. С аэродрома Миллерово вывезли МиГ-29, которые там стояли на хранении,
– говорится в сообщении.
Такую информацию аналитикам удалось установить благодаря спутниковым снимкам. Заметим, что ранее россияне не использовали МиГ-29 в Украине, ведь пользовались более новой техникой.
Россияне вывели с аэродрома старые истребители / Фото из твиттера MilitaryAviationInUa
Потери врага в Украине: что известно
По состоянию на утро 16 октября Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 65 тысяч российских оккупантов. Лишь за сутки вражеская армия потеряла:
- 300 солдат;
- 5 танков;
- 14 боевых бронированных машин;
- 7 артиллерийских систем;
- 14 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 1 единица специальной техники.
В Минобороны рассказали, что российская армия приближается к критическому пределу по количеству потерь. Соотношение ликвидированных бойцов составляет примерно 1 к 6,5. Когда оно будет 1 до 8, то российская армия начнет психологически "сыпаться".
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