Россия вывела в Черное море "Адмирала Макарова": украинцев предупредили о повышенной опасности
11 февраля 2024, 00:24Читати новину українською
Источник:Силы обороны Юга Украины
Наши защитники предупредили о значительном повышении уровня ракетной опасности. Силы обороны Юга Украины объяснили ситуацию в Черном море.
Уровень ракетной опасности значительно повышен. Об этом поздно вечером 10 февраля предупредили Силы обороны Юга Украины.
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Насколько серьезная угроза
Силы обороны Юга предупредили, что Россия вывела на боевое дежурство в Черное море фрегат "Адмирал Макаров". Это надводный ракетоноситель противника.
Вражеский "Адмирал Макаров" имеет наготове 8 крылатых ракет типа "Калибр". Именно из-за него вырос уровень ракетной опасности в Украине.
Какова ситуация в Черном море
- Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк недавно в разговоре с 24 Каналом сообщила об изменении тактики у оккупантов. Россияне начали запускать ударные дроны из акватории Черного моря в нашу припортовую и прибрежную полосу.
- Захватчики разрабатывают другие маршруты и затрудняют маневрирование дронов, программируя их путь, а также стремятся вернуть тактическую авиацию для контроля акватории Черного моря, хотя это для них опасно. Таким образом россияне пытаются помешать украинскому зерновому коридору.
- Не так давно Гуменюк констатировала, что захватчики в последнее время уменьшили использование "Калибров". Она объяснила это трудностями с обслуживанием агрегатов, однако призвала украинцев быть начеку.