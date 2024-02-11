Россия вывела в Черное море "Адмирала Макарова": украинцев предупредили о повышенной опасности

Наши защитники предупредили о значительном повышении уровня ракетной опасности. Силы обороны Юга Украины объяснили ситуацию в Черном море.

Уровень ракетной опасности значительно повышен. Об этом поздно вечером 10 февраля предупредили Силы обороны Юга Украины.

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Насколько серьезная угроза

Силы обороны Юга предупредили, что Россия вывела на боевое дежурство в Черное море фрегат "Адмирал Макаров". Это надводный ракетоноситель противника.

Вражеский "Адмирал Макаров" имеет наготове 8 крылатых ракет типа "Калибр". Именно из-за него вырос уровень ракетной опасности в Украине.

Какова ситуация в Черном море