Россия вывозит из Беларуси боеприпасы 122 недостающих калибра – Андрусов

В МВД сообщили, что российские военные вывозят из Беларуси необходимые им боеприпасы 122 калибра. Очевидно, что у них тоже кризис с вооружением. В МВД также заявляют, что Беларусь, скорее всего, не пойдет в наступление.

Россияне вывозят из Беларуси боеприпасы 122 калибра

Об этом 24 канала рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив. Он поделился важной информацией о том, что россияне из Белоруссии вывозят боеприпасы.

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По его словам, у кафиров тоже катастрофа с боеприпасами 122 калибра, и они их вывозят из Беларуси.

Это одна из самых популярных калибров советских пушек Д-30. У них тоже есть ощущение кризиса этого калибра, поэтому они вывозят их из Беларуси,

– заявил Андрусов.

В то же время, как отметил советник главы МВД, в самой Беларуси это тоже одни из самых популярных артустановок. Потому, очевидно, белорусские войска не пойдут в наступление на Украину.

Возможно ли вторжение войск Беларуси в Украину

По мнению Андрусива, то, что белорусы сегодня стянули к границе с Украиной и имитируют какие-то действия, – это на самом деле не похоже на то, что это силы, которыми можно вторгнуться.

"Мы должны оставлять фактор, что они могут "удивить какой-то бред", но для Беларуси это было бы очередной катастрофой ", - считает он.

Он добавил, что в МВД оценивают угрозу наступления из Беларуси как низкую и подчеркивают, что это чисто маневрирование с целью растяжения наших сил и дестабилизации ситуации.

Смотрите полное интервью с Виктором Андрусивым:



Что известно о "наступлении" Беларуси: коротко

Эксперты и военные берутся прогнозировать, может ли Беларусь пойти в наступление . Да, белорусский оппозиционер Павел Латушко говорит, что это возможно, когда белорусские вооруженные силы будут действовать вместе с российскими. Самостоятельно же войска Беларуси совершить такую операцию не смогут.

Пограничники подтверждают, что сейчас ситуация на границе между Украиной и Беларусью остается напряженной , но под их контролем. Они постоянно отслеживают это. А пограничники, ВСУ и другие силы сектора безопасности и обороны усилили это направление.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил, что хочет увеличить численность своей армии чуть ли не вдвое. То есть с 45 до 80 тысяч. Но эксперты на этот счет уверяли, что это никак не повлияет на качество армии Лукашенко.

В то же время в Генштабе ВСУ говорят , что угроза со стороны Беларуси никуда не делась. Расслабляться еще рано, ведь враг проводит разные маневры, в частности усиливает границу. Там сформировали до 7 батальонов вооруженных сил Беларуси.

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