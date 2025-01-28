Россия вывозит технику из сирийского порта Тартус: что видно на спутниковых снимках

Свезенную со всей Сирии российскую военную технику в порту Тартус грузят на суда Sparta и Sparta II. Они принадлежат компании "Оборонлогистика" минобороны России.

Первые спутниковые снимки порта высокого разрешения подтверждают информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода", которое опубликовало соответствующее видео.

Смотрите также Сирия уже получила первые 500 тонн муки от Украины

Одно судно уже покинуло Тартус

Издание сравнило фотографии от 18 и 27 января 2025 года. Судно Sparta II уже покинуло порт, и вместе с ним с причала исчезла значительная часть техники.

Судно Sparta остается в порту, а ближайшая к нему площадка, которая была почти пустой 18 января, теперь заполнена контейнерами.

Сравнение снимков из космоса: смотреть видео

Ранее 24 Канал писал о прибытии в Тартус двух российских кораблей. Новая власть Сирии разорвала договоренность с Россией об управлении портом, после чего государство-террорист начало эвакуацию войск. За последние недели туда доставили много военного транспорта и оборудования.

Заметим, россияне начали вывозить оружие еще в конце 2024 года.

Что известно о порту

Министерство обороны Великобритании недавно сообщало – после падения режима Асада постоянное оперативное соединение военно-морского флота России в Средиземном море потеряло доступ к базе в Тартусе.

Это усложнило обслуживание и логистическую поддержку, а альтернативы, которая могла бы полноценно заменить сирийский порт, пока не нашли.

Тогда оставалось непонятным, планирует ли Россия передислоцировать свои силы к возможным локациям в Северной Африке.