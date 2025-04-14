Потери Украины за 3 года войны: Зеленский сказал, сколько военных и гражданских погибло

В Украине уже три года идет полномасштабная война. За этот период десятки тысяч воинов отдали свою жизнь за свободу нашей страны. Жертвами российских ударов стали тысячи гражданских.

Президент Украины дал интервью CBS News, в котором раскрыл потери Украины за 3 года войны, передает 24 Канал.

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Какие потери Украины в войне

По словам главы государства, в результате ежедневных ударов войск России по украинским городам погибли 13 тысяч гражданских, среди них – более 600 детей.

В то же время, количество погибших украинских военных может достигать 100 тысяч.

Наш народ платит самую высокую цену. Нет более высокой цены. Мы отдали все наши деньги – все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное, мы отдали (жизнь — 24 Канал) наших людей,

– сказал президент.

Также Владимир Зеленский сообщил, что российские войска около 1700 раз атаковали школы и 780 раз – медицинские учреждения.

К слову, с начала 2025 года российская армия потеряла рекордное количество личного состава – 140 650 солдат. Общие потери оккупантов в войне составляют около 933 980 погибших и раненых.

Отметим, что 13 апреля утром Россия нанесла два удара по центру Сум, использовав баллистические ракеты. Одна из ракет попала в здание государственного университета, а другая разорвалась над улицей. В результате атаки погибли 34 человека, среди них 2 детей. Ранения получили более сотни человек. 8 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обстрел Сум. Он назвал его "ужасным" и заявил о возможной ошибке россиян, не уточняя какую именно. Ранее госсекретарь США Марко Рубов выразил соболезнования украинцам в связи с гибелью гражданских. Спецпредставитель Кит Келлог охарактеризовал атаку россиян как "выходящую за пределы приличия". Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что оккупанты умышленно использовали кассетные боеприпасы, чтобы убить как можно больше людей.