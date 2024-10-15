Будто казна не пуста: недельный бюджет Кремля на войну больше годового бюджета 80% регионов России

Враг не жалеет денег на войну. Стали известны поразительные цифры: Путин готов выбросить фантастические суммы на "уничтожение баз НАТО" вместо того, чтобы накормить собственных людей в регионах.

Российское издание The Moscow Times обнародовало данные по проекту бюджета на 2025 год. Они шокируют, хотя раньше и говорилось о том, что в следующем году диктатор хочет потратить значительно больше средств на войну. Однако Путин не думает, где же взять деньги на такие безумные вливания.

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Сколько Россия собирается потратить на войну в 2025 году

В конце сентября правительство опубликовало проект бюджета на 2025 год с рекордными военными расходами в размере 13,2 триллиона рублей, или 38 миллиардов рублей в день. При этом чиновники планируют снизить расходы на социальную политику и образование. В этом году расходы бюджета на армию и силовиков составляют 11,1 триллиона рублей, или около 210 миллиардов рублей в неделю, что превышает годовые бюджеты 80% российских регионов,

– приводят данные журналисты.

В Российской Федерации 83 субъекта. И только 18 из них имеют бюджеты, превышающие недельные расходы на войну в Украине. Это Москва (4,7 триллиона рублей), Санкт-Петербург (1,2 триллиона рублей), Московская и Ленинградская области, и регионы, где развита добывающая и перерабатывающая промышленность – Ханты-Мансийский автономный округ (380,6 миллиарда рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (389,6 миллиарда рублей), Кемеровская область (280,1 миллиарда рублей), Челябинская область (331,3 миллиарда рублей) и так далее.

Другие 64 региона имеют годовые бюджеты, ниже расходов России на войну за 7 дней.

В красных регионах проблемы с финансированием / Инфографика The Moscow Times

"А у почти четверти регионов бюджеты меньше трети недельных военных расходов, среди них национальные республики – Кабардино-Балкария, Тыва, Марий Эл, Северная Осетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Хакасия, Алтай и депрессивные области – Тамбовская, Костромская, Орловская, Новгородская, Тамбовская, Псковская", – указывают медийщики.

Еврейская автономная область, Ингушетия, Калмыкия и Ненецкий автономный округ за год тратят меньше, чем Россия тратит на войну в Украине за один день (30 миллиардов рублей).

Детальные расчеты по каждому региону можно посмотреть на интерактивной карте.

Важно! Кирилл Буданов считает, что экономические проблемы для россиян начнутся в середине 2025 года. Кремль смог перевести экономику на военные рельсы, но это не пройдет без следа.