Россия заявила, что эвакуирует из Афганистана граждан Украины

Министерство обороны России заявило, что отправило в Афганистан военные самолеты. Ими должны забрать более полутысячи человек, среди которых есть украинцы.

Для эвакуации в Афганистан отправили четыре самолета. Минобороны России заявило, что ими заберут граждан России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Напомним Самолет в Кабуле не захватывали, – в МИД опровергли свое заявление

Россия собирается эвакуировать украинцев

В России заявили, что группировки из четырех самолетов военно-транспортной авиации сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. Забрать ими должны более 500 человек, среди которых якобы есть и украинцы.

Минобороны России утверждает, что самолеты оборудованы всем необходимым, у них есть вода, еда и медикаменты.

Когда именно они отправятся из Афганистана – неизвестно. Также нет информации о том, скольких украинцев Россия собирается забрать.

24 канал обратился за комментарием в МИД Украины относительно этой информации. Мы добавим его к этому материалу как только получим.

Напомним, что талибы объявили: эвакуация иностранцев должна закончиться до 31 августа. Для афганцев они уже закрыли дорогу в аэропорт и не разрешают покидать страну.

Эвакуация украинцев из Кабула: коротко