Россия заявила, что эвакуирует из Афганистана граждан Украины
Источник:Интерфакс
Министерство обороны России заявило, что отправило в Афганистан военные самолеты. Ими должны забрать более полутысячи человек, среди которых есть украинцы.
Для эвакуации в Афганистан отправили четыре самолета. Минобороны России заявило, что ими заберут граждан России, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
Напомним Самолет в Кабуле не захватывали, – в МИД опровергли свое заявление
Россия собирается эвакуировать украинцев
В России заявили, что группировки из четырех самолетов военно-транспортной авиации сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. Забрать ими должны более 500 человек, среди которых якобы есть и украинцы.
Минобороны России утверждает, что самолеты оборудованы всем необходимым, у них есть вода, еда и медикаменты.
Когда именно они отправятся из Афганистана – неизвестно. Также нет информации о том, скольких украинцев Россия собирается забрать.24 канал обратился за комментарием в МИД Украины относительно этой информации. Мы добавим его к этому материалу как только получим.
Напомним, что талибы объявили: эвакуация иностранцев должна закончиться до 31 августа. Для афганцев они уже закрыли дорогу в аэропорт и не разрешают покидать страну.
Эвакуация украинцев из Кабула: коротко
- Первая эвакуация украинцев состоялась на следующий же день после захвата власти талибами – 16 августа. Тогда украинский самолет забрал 80 человек, из которых подавляющее большинство было иностранцами.
- 22 августа эвакуировали 31 украинца. Всего на борту были 83 человека.
- На следующий день – 23 августа эвакуировали 103 человек, из которых 79 – украинцы и их семьи. Именно этот самолет стал последним рейсом, вылетевшим из аэропорта перед его закрытием талибами.