В Британии рассказали, может ли Россия сбивать Storm Shadow
Источник:Sky News
Россия заявила, что якобы сбила две ракеты Storm Shadow, которые Великобритания предоставила Украине. Однако военный аналитик Шон Белл очень в этом сомневается.
Шон Белл заметил, что россияне любят выдавать желаемое за действительное. Так что их заявлениям верить не стоит.
Смотрите также Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm ShadowСправка. Ракеты Storm Shadows – это крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности, разработанные British Aerospace и французской компанией. Они несут 450-килограммовую обычную боеголовку на дальность до 300 километров и предназначены для поражения статических целей, которые очень укреплены и имеют высокую ценность.
Могли ли оккупанты сбить Storm Shadow
Военный аналитик Шон Белл считает, что заявлениям России верить не стоит. Это может быть частью информационной войны.
Они заявили, что сбили две ракеты Storm Shadow. Их очень тяжело отследить, но знаете, кто знает? Россияне заявили, что они также уничтожили два ракетных комплекса HIMARS, которые опять же очень трудно отследить. Это может быть частью информационной войны,
– сказал он.
При этом он отметил, что Россия очень чувствительна в этом вопросе, ведь Украина смогла сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". А оккупанты раньше заявляли, что это якобы невозможно.
Реальность такова, что мы на самом деле не знаем правды об этом, но главное, что мы знаем, заключается в том, что Запад поставляет разумное оружие Украине, дающее асимметричное преимущество,
– добавил Шон Белл.
Storm Shadow работает в Украине на 100%
- Несколько недель назад в Британии официально подтвердили, передавшие ВСУ Storm Shadow. 28 мая глава МО Алексей Резников констатировал, что это вооружение блестяще выполняет абсолютно все задачи, которые ставит перед собой Генштаб.
- Министр рассказал, что применение дальнобойных ракет Storm Shadow в течение этих недель было на 100% эффективным – с помощью этих крылатых ракет удалось поразить все запланированные враждебные цели.