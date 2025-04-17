Диалог между Вашингтоном и Москвой продолжается. В МИД России радуются, что США постепенно становятся на сторону Кремля в вопросе "украинского кризиса".

Так, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что США "слышат" Россию по целому ряду важнейших вопросов, передает 24 Канал.

Смотрите также "Уничтожено 108% довоенных запасов танков": Украина истощает врага, но ему помогает союзник

Что говорят в Кремле

Захарова отметила, что якобы американская сторона начала "лучше понимать" российские доказательства "о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса".

Она подчеркнула, что новая администрация США "пытается самостоятельно разобраться в деталях, в сути проблемы, чтобы выработать собственное мнение о ситуации и возможных путях ее решения".

"Все это требует и терпения, и времени, и, конечно, тщательного, выверенного подхода, основанного на изучении фактов... Естественно, мы сейчас только в начале пути", – добавила Захарова.

Напомним, что недавно после встречи с Путиным в Санкт-Петербурге Стив Уиткофф заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос "пяти территорий".

К слову, президент Зеленский в интервью CBS News признал, что с администрацией США трудно общаться. Украине постоянно приходится оправдываться, как будто бы это она начала войну.