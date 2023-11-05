Россия бряцает оружием: Кремль заявил об успешном запуске ракеты "Булава" с подводного крейсера

Российское минобороны заявило, что они осуществили испытательный пуск ракеты "Булава". По словам оккупантов, ее выпустили из нового атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Император Александр Третий".

Враги заявили, что якобы пуск был успешным. Перед этим украинская разведка объясняла, что оккупанты неудачно испытали ракеты "Ярс" и "Булава", пишет 24 Канал.

Смотрите также Ядерная риторика Кремля снова усилилась: в ISW объяснили, почему

Что известно о запуске Кремлем "Булавы"

Российское минобороны заявило, что Кремль выпустил межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования "Булава". Оружие было запущено в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний нового атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Император Александр Третий".

Пуск с акватории Белого моря боевым полем Кура на полуострове Камчатка якобы был успешным.

Ракетная стрельба прошла в штатном режиме по подводному положению. Главные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район,

– заявили враги.

По их данным, после запуска Кремль будет принимать решение о принятии крейсера в состав военно-морского флота России.

Российские захватчики поспешили рассказать, что крейсер "Император Александр Третий":

является серийным кораблем, построенным на "Севмаше" по проекту "Борей-А";

оснащен 16 баллистическими ракетами "Булава" и современным торпедным оружием;

относится к 4 поколению;

входит в состав соединений подводных сил северного и тихоокеанского флотов.

Враждебное минобороны написало, что военно-морские силы врага имеют на вооружении 3 ракетных подводных крейсера проекта "Борей-А". Из них один завершает испытание, еще три – строят.

Россия показала запуск "Булавы": смотрите видео

Россия неудачно запускала ракеты

Кремль не впервые лязгает ядерным оружием и пугает им весь мир. В частности, наши разведчики писали, что у врага были неудачные пуски 25 октября и 1 ноября.

Разведка объяснила, что враги выпускали ракету "Ярс" из космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Ее запустили по цели на полигоне Кура в Камчатке. Перед этим, 25 октября, враги неудачно запускали ракету РСМ-56 "Булава".

Смотрите также Путин отозвал ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

Кстати, наши разведчики объясняли, что враги пытаются усовершенствовать воздушный компонент стратегических ядерных сил. Так, они обрабатывают ежегодно 1 – 2 самолета в пределах частичной модернизации советских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95С.