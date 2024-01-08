Россия заявила о сбитой ракете над Белгородской областью
Российские оккупанты снова утром 8 января массированно атаковали Украину ракетами. В то же время враги решили заявить о якобы ракете, которая атаковала Белгородскую область.
Россия заявила, что ракету якобы сбила их ПВО. Инцидент якобы произошел ориентировочно в 7:00 8 января.
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Россия заявила о сбитой ракете
Российские минобороны, атакуя Украину утром 8 января, решили заявить, что они предотвратили "попытку террористической атаки". Мол, их атаковала переоборудованная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200. Это оружие якобы ударило по объектам на территории России.
Россия заявила, что они "перехватили" ракету дежурными средствами ПВО. Враги традиционно обманывают, что якобы ракета была украинская, однако это может быть ложью врага.
Тревожно в Белгороде: последние новости
- 4 января в Белгороде раздались громкие взрывы. Оккупанты заявили о том, что там местами уже перевернуты автомобили и воронки.
- Перед этим 30 декабря 2023 года источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что Силы обороны ударили по военным объектам в Белгороде. Тогда непрофессиональные действия операторов российской ПВО вызвали разрушение гражданской инфраструктуры.
- РосСМИ написали, что поврежденный центр Белгорода, есть попадание в жилищный сектор. По сообщению российских властей, четверо погибших и семь раненых.