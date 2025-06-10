Москва сама не придерживается договоренностей и блокирует реальный переговорный процесс. Больше в разговоре с 24 Каналом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Зачем Россия распространила фейк об обмене военнопленных

В Кремле заявили, что более тысячи солдат и офицеров не могут вернуться домой из-за того, что Украина якобы отказывается их обменивать. Согласно фейковым утверждениям, больных и тяжелораненых должны были передать по принципу "всех на всех", а также обменять пленных в возрасте до 25 лет.

Кроме того, Россия заявила, что Киев якобы не забирает тела 6 000 погибших украинских военных, которые она "в одностороннем порядке" готова передать родственникам "по гуманитарным соображениям". Мол, Украина избегает передачи тел, поскольку каждая семья погибшего имеет право на компенсацию в размере около 300 000 долларов, что создает серьезную нагрузку на бюджет.

На самом деле это – типичный пример информационной операции России. Ее переговорная группа регулярно создает фейковые информационные поводы с целью психологического давления на украинское общество. Есть четко отработанная процедура проведения обменов – как военнопленных, так и тел погибших. Украина ее придерживается.

Как отметил Михаил Подоляк, президент Украины Владимир Зеленский предложил четкую формулу: обмен "всех на всех". Это сложный процесс, поскольку Россия постоянно спекулирует на этой теме, создавая дезинформационные кампании.

Заявления о 6 тысячах тел и "тысяча на тысячу" – это все абсолютно точно не соответствует, мягко говоря, действительности,

– подчеркнул он.

Обмен происходит исключительно по взаимной договоренности: российская сторона предоставляет список, Украина отвечает своим, после чего стороны проводят согласование, и только тогда начинается обмен. Аналогичная процедура касается и тел погибших – нужна идентификация, подтверждение, согласование деталей.

Обратите внимание! Во вторник, 10 июня, состоялся первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов.

Стоит понимать, что Россия работает в поле информационно-психологического давления. В частности, представитель российской стороны Владимир Мединский выполняет функцию не переговорщика, а рупора для распространения дезинформации.

На самом деле, переговорный процесс Россией используется формально – не для реального решения гуманитарных или политических вопросов, как это предлагает Украина (прекращение огня), а для создания повода для информационных кампаний.

Россия ведет информационную войну сразу на два фронта

Эти информационные операции не ориентированы на внутреннюю аудиторию – она и так достаточно "разогрета". Большинство граждан России не устали от войны, наоборот – им нравится находиться в состоянии войны. Это способ реализовать присущий российскому обществу комплекс неполноценности. У них доминирует подход: "Мы – в грязи, но мы – великие".

Целевая аудитория российских фейков – украинское общество. Из-за таких информационных атак у людей возникают вопросы: "Почему мы не забираем своих?". Хотя в реальности Украина делает все возможное.

И еще одна аудитория – Запад. Кремль стремится, чтобы западные журналисты или политики подхватывали нарратив: "Россия постепенно идет навстречу, а Украина что-то блокирует". Это уже было раньше: перед началом переговорного процесса Россия заявляла, что якобы готова к миру, а Украина – нет.

Мы с вами хорошо помним, что это был нонсенс. Россия точно не хочет выходить из войны,

– отметил Подоляк.

Однако на те заявления обращали внимание страны Глобального Юга и даже некоторые политики в Европе, которые просили Украину сесть за стол переговоров, считая это "быстрым путем к миру". Со временем стало понятно, что это не так.