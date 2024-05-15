В России хвастаются "захватом" Работино: как все на самом деле

Российское оборонное ведомство не прекращает удивлять своими выдумками относительно ситуации на фронте. Так, министерство обороны страны-агрессора заявило, что оккупантам якобы снова удалось захватить Работино в Запорожской области.

Однако на самом деле, как оказалось, подобная информация не соответствует действительности. Подтверждением этому является тот факт, что за текущие сутки никаких изменений на этом участке фронта не произошло.

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Заявления российского минобороны – ложь

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в районе Работино с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Отмечается, что изменений положения наших войск не произошло. В то же время ситуация в этом направлении контролируемая.

В частности, представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" также рассказал, что информация о якобы "захвате" Работино, которым уже похвастались в российском оборонном ведомстве, не соответствует действительности.

Несмотря на многочисленные штурмы этого населенного пункта, враг не достиг успеха на этом направлении. Продолжается оборона. Силы обороны юга делают все для того, чтобы враг и в дальнейшем не имел успеха. В результате штурмов россияне были вынуждены отойти, понеся потери,

– рассказал он.

Заметим также, что за прошедшие сутки на Ореховском направлении подразделения наших войск отбили 4 атаки врага в районе Работино.

Враг в последнее время активизировался на юге: коротко

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины рассказал, что утром 14 мая враги активизировали усилия на трех локациях: Старомайорское, Крынки, Работино. По словам Плетенчука, там враг утром 14 мая совершил по одному штурму.

Накануне начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что оккупанты усилили давление в Запорожской области. В частности на Ореховском направлении – 12 мая состоялось 19 штурмов Старомайорского и Работино.

Штурмовые действия увеличились "синхронно с Харьковским направлением". В то же время Плетенчук не подтвердил, есть ли связь между событиями в Запорожской и Харьковской областях.