Где расположен Торецк, за который ведут тяжелые бои: показываем на карте
Минобороны России заявило о захвате города Торецк в Донецкой области. На самом деле это не соответствует действительности, однако там продолжаются ожесточенные городские бои.
Украинские войска продолжают оборонительную операцию в Торецке. Где расположен город на карте показывает 24 Канал.
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Где расположен Торецк
Аналитики опровергли заявление министерства обороны России, в котором говорилось об оккупации Торецка. Украинская армия продолжает находиться в городе. Бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также на северных и западных окраинах.
К сожалению, центральная часть города действительно занята российскими войсками, но далеко не весь город. В DeepState отмечают, что украинцы вынуждены слушать российские источники из-за недостатка собственных. Общество до сих пор не проинформировано о потере Курахово и Великой Новоселки.
Торецк расположен в Донецкой области, неподалеку от оккупированной еще в 2014 году территории.
Где расположен Торецк: смотрите на карте