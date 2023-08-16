Россия поднимает ставки: провокация с судном в Черном море направлена на НАТО

Недавно страна-агрессор Россия заявила, что принудительно остановила судно "Сукра Окан" под флагом Палау в Черном море. Сделали это россияне вроде бы для "проверки". Однако остаются вопросы относительно правдивости этого инцидента.

К сожалению, мир еще раз фактически проигнорировал российскую агрессию. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник.

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"Реакции мирового сообщества на этот инцидент и не будет. Надо, чтобы россияне это судно потопили и тогда возможно будет какая-нибудь более серьезная реакция. Все боятся точки невозврата в части ядерного апокалипсиса. Этого боятся наши западные коллеги", – сказал военный эксперт.

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Россияне блефуют

По мнению Черника, это бесполезный страх. Россияне блефуют, но мы не можем отменить психологию. Мы почему-то думаем, что наши западные партнеры и люди, возглавляющие даже сверхдержавы, это рациональные работы, принимающие исключительно правильные решения и руководствующиеся расчетами. Однако это далеко не так.

Россия поднимает ставки, потому что не может проиграть Украине. А вот проиграть НАТО – может. Потому россияне пытаются спровоцировать Альянс зайти в войну.

"Соединенные Штаты официально вступили во Вторую мировую войну тогда, когда сложился Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Кстати, такая ситуация была в динамике Первой мировой войны. В апреле 1915 года потопили пассажирский лайнер "Лузитания" немецкие лодки. И несмотря на это, американцы еще два долгих года дискутировали войти в войну или нет", – отметил военный эксперт.

Что известно об "остановке" гражданского судна в Черном море

13 августа российское минобороны заявило, что россияне принудительно остановили судно "Сукра Окан" под флагом Палау, которое двигалось в украинский Измаильский морской торговый порт. Однако впоследствии выяснилось, что это был очередной фейк, который распространили российские захватчики.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк опровергла заявления об остановке судна, отметив отсутствие каких-либо официальных подтверждений таких обвинений. Гуменюк добавила, что таким образом Россия пытается утвердить свою власть в Черном море.

В МИД Украины назвали действия России в Черном море провокационны и выразили полную поддержку Турции.

Официально Украина не подтвердила факт остановки корабля "Сукра Окан".