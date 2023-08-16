На жаль, світ вкотре фактично проігнорував російську агресію. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

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"Реакції світової спільноти на цей інцидент і не буде. Треба, щоб росіяни це судно потопили й тоді можливо буде якась більш серйозна реакція. Всі бояться точки неповернення у частині ядерного апокаліпсиса. Цього бояться наші західні колеги", – сказав військовий експерт.

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Росіяни блефують

На думку Черника, це даремний страх. Росіяни блефують, але ми не можемо скасувати психологію. Ми чомусь думаємо, що наші західні партнери й люди, які очолюють навіть наддержави, це якісь раціональні роботи, що приймають виключно правильні рішення і керуються розрахунками. Однак це далеко не так.

Росія підіймає ставки, адже не може програти Україні. А от програти НАТО – може. Тому росіяни намагаються спровокувати Альянс зайти у війну.

"Сполучені Штати офіційно вступили у Другу світову війну тоді, коли склався "Перл-Гарбор" 7 грудня 1941 року. До речі, така ситуація була у динаміці Першої світової війни. У квітні 1915 року потопили пасажирський лайнер "Лузітанія" німецькі човни. І попри це, американці ще два довгих роки дискутували увійти у війну чи ні", – зазначив військовий експерт.

Важливо! Офіційно Україна не підтвердила факт зупинки корабля "Сукра Окан".

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