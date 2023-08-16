На жаль, світ вкотре фактично проігнорував російську агресію. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.
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"Реакції світової спільноти на цей інцидент і не буде. Треба, щоб росіяни це судно потопили й тоді можливо буде якась більш серйозна реакція. Всі бояться точки неповернення у частині ядерного апокаліпсиса. Цього бояться наші західні колеги", – сказав військовий експерт.
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Росіяни блефують
На думку Черника, це даремний страх. Росіяни блефують, але ми не можемо скасувати психологію. Ми чомусь думаємо, що наші західні партнери й люди, які очолюють навіть наддержави, це якісь раціональні роботи, що приймають виключно правильні рішення і керуються розрахунками. Однак це далеко не так.
Росія підіймає ставки, адже не може програти Україні. А от програти НАТО – може. Тому росіяни намагаються спровокувати Альянс зайти у війну.
"Сполучені Штати офіційно вступили у Другу світову війну тоді, коли склався "Перл-Гарбор" 7 грудня 1941 року. До речі, така ситуація була у динаміці Першої світової війни. У квітні 1915 року потопили пасажирський лайнер "Лузітанія" німецькі човни. І попри це, американці ще два довгих роки дискутували увійти у війну чи ні", – зазначив військовий експерт.
Що відомо про "зупинку" цивільного судна у Чорному морі
- 13 серпня російське міноборони заявила, що росіяни примусово зупинили судно "Сукра Окан" під прапором Палау, яке рухалось в український Ізмаїльський морський торговельний порт. Однак згодом з'ясувалося, що це був черговий фейк, який поширили російські загарбники.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк спростувала заяви про зупинку судна, наголосивши на відсутності будь-яких офіційних підтверджень таких звинувачень. Гуменюк додала, що у такий спосіб Росії намагається утвердити свою владу в Чорному морі.
- У МЗС України назвали дії Росії у Чорному морі провокативними та висловили цілковиту підтримку Туреччині.