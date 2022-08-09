Атака "с другой стороны": как Россия использует скандальный отчет Amnesty International

Специалисты отмечали, что скандальный отчет Amnesty International – рупор для путинской пропаганды. Без сомнения, россия использует вероятный "раскол" в организации в свою пользу.

Об этом сказал директор института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский в эфире 24 канала. Стоит также отметить, что у Amnesty International извинились за отчет, но от критики не отказались .

Внимание В отчете Amnesty International использовали показания под давлением

россия заказала отчет

По его словам, Россия привлекла такую международную организацию для того, чтобы попытаться дискредитировать Украину в целом. Поскольку если подобные заявления будут сделаны со стороны страны-агрессорки, то это не вызовет такой информационный резонанс.

С точки зрения инфопривода им это удалось. Это было и их целью - "атаковать" Украину с другой стороны,

– сказал Лисянский.

То есть пророссийский нарратив высказали не сами россияне – это была и главная задача пошедшей полномасштабной войной в Украину страны-агрессорки. Поэтому Лисянский убежден, что этот отчет заказной.

Как россия использует скандальный отчет

От того факта, что Amnesty International извинились, но не отозвали отчет, россия может получить собственные "дивиденды".

Эксперт убежден, что на дипломатическом уровне заявлений со ссылкой на скандальный отчет будет еще много. Amnesty International подарила россиянам эту возможность.

"Дело в том, что они будут восполнять этим инфопространство. Россия извлечет от этого пользу", - добавил Лисянский.

Украина предложила организации дать оценку принудительной мобилизации наших граждан на временно оккупированных территориях предоставить этому правовую оценку.

россия заказала скандальный отчет Amnesty International с одной целью: смотрите видео

Что известно о скандальном отчете: главное