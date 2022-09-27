За сутки выехали всего 8 человек: оккупанты "опустили мобилизационный занавес" для жителей Мариуполя

Уезжать украинцам из оккупированных россией территорий становится все труднее. Оккупанты хотят мобилизовывать мариупольцев после объявления результатов "референдума".

27 сентября на брифинге городской голова Мариуполя объяснил, почему россияне не разрешают выезжать украинцам из города. По словам Вадима Бойченко, мужчин с оккупированных территорий скоро будут принудительно забирать в армию захватчиков.

Читайте также "Логики нет": зачем в Мариуполе россияне сносят уцелевшие дома, где живут люди

Принудительная мобилизация мариупольцев в русское войско

Как сообщает Бойченко, за последнюю неделю значительно уменьшилось количество людей, выезжающих из оккупированного города в Украину.

Еще неделю назад выезжало в Украину 80 – 120 человек в сутки. За 26 сентября выехало из Мариуполя 8 человек – то есть это говорит о том, что город закрывают.

– заявил мэр Мариуполя.

Чиновник в завуалированной форме намекнул, что оккупанты намерены объявить город российским после обнародования "результатов" псевдореферендума. Затем они смогут мобилизовывать украинских мужчин в ряды своей армии.

Своих не жалеют – наших не будут

Также Бойченко подчеркнул, что путин чаще всего мобилизует россиян из "депрессивных регионов".

Депрессивные регионы россии – это территории, на которых господствует высокий уровень безработицы и низких доходов. Например, Дагестан или Бурятия

Поэтому кремль "не будет жалеть украинцев", если он так относится к своим гражданам, отправляя их на гибель в Украину.

Они не жалеют своих людей, значит не будут жалеть и людей, которых они убивают с начала этой войны. Они будут использовать украинцев как "мясо", к сожалению, это так,

– сказал Вадим Бойченко.

Захватчики опустошают оккупированные украинские территории

Кроме того, он упомянул об оккупированном Донецке. В городе тяжело встретить мужчин, потому что они "либо погибли на фронте, либо в плену, либо лежат раненые в больнице".

Читайте также Может запустить конвейер: как россия будет использовать мобилизованных

Напомним, россия также массово мобилизует крымских татар с оккупированного полуострова. Всего за несколько дней оккупационными властями было выдано 1,5 тысячи повесток коренному населению.

Достойно внимания – присоединение Херсона опасно для кремля: смотрите видео