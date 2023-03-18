Россия часто запускает в Украину воздушные шары: мешает ли это работе военных

Любой объект в небе считается воздушной целью, которую можно сбить или не трогать. Решение принимает военное руководство в зависимости от того, несет ли цель угрозу или является безопасной.

Украинские войска не могут тратить дорогие снаряды на воздушные шары. Детальнее о том, как их определяют, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эксклюзивном интервью 24 Канала.

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Мешают ли воздушные шары россиян украинским военным

Что угодно в небе – это воздушная цель, объясняет Юрий Игнат. Нельзя по всему выпускать ракеты, ведь они стоят миллионы долларов – Iris-T и NASAMS не дешевые.

Для нас они вообще бесценны, потому что спасают нашу жизнь. Мы не можем их тратить на воздушные шары. Пуля такая же воздушная цель. Ее видно, потому что она несет металл или какую-нибудь фольгу, в результате чего отражается радиолокационный сигнал,

– отмечает спикер.

Всю информацию о воздушной цели, а именно ее скорости, высоте полета и направлении – быстро обрабатывают и анализируют. На основе этих данных формируют вывод о том, что это за тип воздушной цели.

Дело в том, что маркер на радаре может быть чем-либо: пулей, самолетом или ракетой. Однако благодаря детальному анализу военные могут понять, чем именно замечена воздушная цель.

Например, когда что-то летит со скоростью 800 километров в час, становится ясно, что это крылатая ракета. Также могут определить самолет: он может маневрировать, снижать скорость и высоту полета и т.д.

Аналогично воздушному шару – эта цель также имеет свои параметры полета. К тому же специалисты учитывают данные метеослужбы о направлении ветра.

У каждого воздушного объекта есть отражающая поверхность. Чем меньше цель, тем меньше эта поверхность. Оператор может отличить шар от того или иного БпЛА. Если пуля летит достаточно низко, то можно ее сбить зенитными пушками, но так бывает редко.

– добавляет Игнат.

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Что нужно для успешного контрнаступления

Боеспособность украинской армии напрямую зависит от помощи иностранных партнеров. В последние месяцы вопрос поставки Украине современных летательных аппаратов стоит особенно остро.

По словам спикера Воздушных сил для успешного контрнаступления ВСУ нужны современные дальнобойные средства ПВО и многоцелевые истребители. Они помогут завоевание превосходства в воздухе на временно оккупированных территориях.