Українські війська не можуть витрачати дорогі снаряди на повітряні кулі. Детальніше про те, як їх визначають, розповів речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Чи заважають повітряні кулі росіян українським військовим

Будь-що в небі – це повітряна ціль, пояснює Юрій Ігнат. Не можна по всьому випускати ракети, адже вони коштують мільйони доларів – Iris-T і NASAMS не є дешевими.

Для нас вони взагалі безцінні, тому що рятують наші життя. Ми не можемо їх витрачати на повітряні кулі. Куля така ж сама повітряна ціль. Її видно, тому що вона несе метал чи якусь фольгу, внаслідок чого відбивається радіолокаційний сигнал,

– зазначає речник.

Усю інформацію про повітряну ціль, а саме її швидкість, висоту польоту та напрямок, – швидко обробляють та аналізують. На основі цих даних формують висновок про те, що це за тип повітряної цілі.

Річ у тім, що маркер на радарі може бути будь-чим: кулею, літаком чи ракетою. Однак завдяки детальному аналізу військові можуть зрозуміти, чим саме є помічена повітряна ціль.

Наприклад, коли щось летить зі швидкістю 800 кілометрів на годину, стає зрозуміло, що це крилата ракета. Так само можуть визначити літак: він може маневрувати, знижувати швидкість і висоту польоту тощо.

Аналогічно з повітряною кулею – ця ціль також має свої параметри польоту. До того ж фахівці враховують дані метеослужби про напрямок вітру.

У кожного повітряного об'єкта є відбиваюча поверхня. Що менша ціль, то менша ця поверхня. Оператор може відрізнити кулю від того чи іншого БпЛА. Якщо куля летить достатньо низько, то можна її збити зенітними гарматами, але так буває рідко,

– додає Ігнат.

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Що потрібно для успішного контрнаступу

Боєздатність української армії напряму залежить від допомоги іноземних партнерів. Останніми місяцями питання постачання Україні сучасних літальних апаратів стоїть особливо гостро.

За словами речника Повітряних сил для успішного контрнаступу ЗСУ потрібні сучасні далекобійні засоби ППО оборони та багатоцільові винищувачі. Вони допоможуть завоювання переваги в повітрі на тимчасово окупованих територіях.