7 февраля, 10:18
Россия запустила более 400 дронов и 40 ракет: Зеленский рассказал, что было основной целью атаки
Основные тезисы
- Россия атаковала Украину, запустив более сотни дронов и десятки ракет, нанеся ущерб гражданским и критическим объектам.
- Президент Зеленский заявил о необходимости дополнительных систем Patriot, NASAMS для защиты Украины.
Этой ночью Украину атаковали более 400 дронов и около 40 ракет различных типов. Враг повредил различные объекты в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.