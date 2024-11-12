Россия снова запустила "Шахеды" по Украине: тревогу объявили уже на Киевщине

Российские войска запустили ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине сегодня, 12 ноября. Вражеские дроны пересекли воздушное пространство страны всего через несколько часов после отбоя ночной атаки БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые каналы.

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