Россия снова запустила "Шахеды" по Украине: тревогу объявили уже на Киевщине
Российские войска запустили ударные беспилотники типа "Шахед" по Украине сегодня, 12 ноября. Вражеские дроны пересекли воздушное пространство страны всего через несколько часов после отбоя ночной атаки БпЛА.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые каналы.
Смотрите также Ночью агрессор атаковал Украину 110 ударными дронами: сколько сбила ПВО
Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. По данным мониторов, дроны в Бориспольском районе. Мониторы сообщили, что БпЛА фиксируют на Полтавщине и Черниговщине. Дроны держат курс на Киевскую область. В Харькове, в Салтовском районе произошло попадание ударного вражеского БПЛА. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удар пришелся в землю, один человек пострадал. Об угрозе атак объявлено в ряде областей. По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так: Вражеский БпЛА также заметили в воздушном пространстве Полтавской области. В ПС тоже предупредили о возможной работе ПВО. Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА на Черниговщине. При этом отметили, что возможна работа ПВО. Впоследствии дрон зафиксировали на Днепропетровщине.
Тревогу объявили на Киевщине
Атакован Харьков
Где объявлена тревога
Россия запустила "Шахеды"
Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. По данным мониторов, дроны в Бориспольском районе.
Мониторы сообщили, что БпЛА фиксируют на Полтавщине и Черниговщине. Дроны держат курс на Киевскую область.
В Харькове, в Салтовском районе произошло попадание ударного вражеского БПЛА. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удар пришелся в землю, один человек пострадал.
Об угрозе атак объявлено в ряде областей. По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Вражеский БпЛА также заметили в воздушном пространстве Полтавской области. В ПС тоже предупредили о возможной работе ПВО.
Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА на Черниговщине. При этом отметили, что возможна работа ПВО. Впоследствии дрон зафиксировали на Днепропетровщине.