Враг запустил дроны по Украине: где опасно

20 августа 2024, 23:02
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Автор: Диана Квасневская

Российские оккупанты снова запустили беспилотники по Украине. Враги могут атаковать различными дронами.

В ночь на 20 августа враг выпустил по Украине 26 ударных беспилотников, из них сбили 25. Где звучит тревога в Украине и стоит пройти в укрытие – читайте в тексте 24 Канала.

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00:31, 21 августа

Все следующие важные сообщения об угрозе БПЛА читайте по этой ссылке.

00:17, 21 августа

Мониторинговые сообщества пишут, что под два десятка дронов летят с южного направления, пока что северо-западным курсом. И еще несколько летают на Севере.

23:12, 20 августа

Несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный.

23:10, 20 августа

Скоростная цель с Сумщины на Полтавщину.

23:06, 20 августа


Где в Украине объявили тревогу

22:40, 20 августа

Беспилотники с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

22:20, 20 августа

Угроза применения баллистического вооружения с Северо-Восточного направления, для областей где объявлена воздушная тревога.