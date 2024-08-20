Враг запустил дроны по Украине: где опасно
Российские оккупанты снова запустили беспилотники по Украине. Враги могут атаковать различными дронами.
В ночь на 20 августа враг выпустил по Украине 26 ударных беспилотников, из них сбили 25. Где звучит тревога в Украине и стоит пройти в укрытие – читайте в тексте 24 Канала.
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Все следующие важные сообщения об угрозе БПЛА читайте по этой ссылке. Мониторинговые сообщества пишут, что под два десятка дронов летят с южного направления, пока что северо-западным курсом. И еще несколько летают на Севере. Несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный. Скоростная цель с Сумщины на Полтавщину. Беспилотники с Херсонщины, курсом на Николаевщину. Угроза применения баллистического вооружения с Северо-Восточного направления, для областей где объявлена воздушная тревога.
Все следующие важные сообщения об угрозе БПЛА читайте по этой ссылке.
Мониторинговые сообщества пишут, что под два десятка дронов летят с южного направления, пока что северо-западным курсом. И еще несколько летают на Севере.
Несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный.
Скоростная цель с Сумщины на Полтавщину.
Беспилотники с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
Угроза применения баллистического вооружения с Северо-Восточного направления, для областей где объявлена воздушная тревога.