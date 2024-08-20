Враг запустил дроны по Украине: где опасно

Российские оккупанты снова запустили беспилотники по Украине. Враги могут атаковать различными дронами.

В ночь на 20 августа враг выпустил по Украине 26 ударных беспилотников, из них сбили 25. Где звучит тревога в Украине и стоит пройти в укрытие – читайте в тексте 24 Канала.

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