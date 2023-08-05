Россия запустила "Кинжалы" из Тамбова
Российские оккупанты 5 августа в очередной раз атаковали Украину. В частности, они запустили "Кинжалы".
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Воздушная тревога была объявлена на территории всей Украины.
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Россияне запустили "Кинжалы"
В 18:58 в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске "Кинжалов".
Внимание – пуск "Кинжалов" из района Тамбова, РФ!
– говорится в сообщении.
Через 4 минуты российские оккупанты снова запустили "Кинжалы". В то же время одна из этих ракет вошла в воздушное пространство Украины.
"Все – в направлении Староконстантинова!" – отметили в Воздушных силах.
Позже "Кинжалы" полетели по следующим направлениям:
- 19:05 – Полтавская область,
- 19:07 – Винницкая область,
- 19:15 – Винницкая, Хмельницкая, Житомирская области.
"Все цели, "Кинжалы" и баллистика в направлениях Хмельницкой, Винницкой областей", – сообщили в 19:20 в monitor.
Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
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ЗРК Patriot против российских "Кинжалов"
В прошлом году США и Германия решили предоставить Киеву ЗРК Patriot, о которых долгое время просили представители Украины. Этой весной первые батареи наконец-то развернули на территории нашего государства.
Ночью 4 мая оккупанты во время очередной массированной атаки запустили аэробалистическую ракету "Кинжал". Кремлевская пропаганда заявляла, что ее сбить невозможно, однако украинским силам ПВО удалось это сделать с помощью ЗРК Patriot. Так, наши военные стали первыми, кто уничтожил эту передовую российскую ракету.
В ответ россияне начали заявлять о якобы уничтожении ЗРК Patriot. Однако это оказалось лишь их очередной фантазией, ведь у системы много компонентов, которые размещены на определенном расстоянии друг от друга. Поэтому уничтожить батарею одной ракетой просто невозможно, даже "аналоговетным" "Кинжалом".
Ночью 16 мая россияне снова запустили "Кинжалы" в направлении Киева. На этот раз их было 6. Все ракеты уничтожили украинское ПВО. Таким образом, за месяц ЗРК Patriot ликвидировали 7 новейших российских ракет, против которых длительное время не было эффективной защиты.