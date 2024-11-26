Россия запустила по Украине 4 ракеты и рекордное количество БПЛА: сколько сбили

Россияне атаковали Украину в ночь на 26 ноября, нанеся комбинированный удар с помощью ракет и дронов-камикадзе типа "Шахед". Защитники неба осуществили сопровождение 192 воздушных целей.

В течение ночи и утра противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также На Ровенщине и Хмельнитчине ночью работала ПВО: в ОВА рассказали детали

Как отработала ПВО сегодня

Ночью оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей. Во время ночной атаки, по данным воздушных сил, враг выпустил рекордное количество дронов-камикадзе типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа, также с территории России.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 192 воздушных целей, среди которых 4 баллистические ракеты "Искандер-М", 188 вражеских БпЛА. К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

На 09:00 противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях

– говорится в сообщении.

Еще 95 беспилотников были локационно потеряны. Как объясняют в Воздушных силах, вероятно, из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников улетели в сторону Беларуси. К сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены дома.



Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил

Детали ночной атаки

Уже утром мэр Тернополя Сергей Надаль сообщил, что россияне атаковали энергоинфраструктуру, питающую город. Именно поэтому троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать. На смену будут автобусы.Также "Тернопольводоканал" постепенно восстанавливает централизованное водоснабжение.